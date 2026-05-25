Pietraperzia, Di Grazia si prende la fascia tricolore

Calogero Di Grazia è il nuovo sindaco di Pietraperzia. Il candidato ha superato le altre due sfidanti, Maria Romano e Patrizia Arena, al termine della tornata elettorale. “Oggi vince Pietraperzia. Sarò il sindaco della gente e tra la gente” ha commentato il neo primo cittadino.

Le sconfitte

Per Maria Romano e Patrizia Arena arriva invece una sconfitta maturata dopo settimane di confronto politico intenso e di incontri pubblici con gli elettori.

L’elezione di Di Grazia apre ora una nuova fase politica per il Comune ennese, con l’attenzione rivolta alla composizione della nuova giunta e ai primi provvedimenti amministrativi. Nelle prossime ore è attesa la proclamazione ufficiale degli eletti da parte degli organi competenti.