Cronista querelata da Rugolo, giudice si astiene

Nulla di fatto per l’udienza di opposizione all’archiviazione promossa da Giuseppe Rugolo contro la giornalista Pierelisa Rizzo che il sacerdote, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di avere per violenza sessuale a danno di minori, aveva denunciato per diffamazione e diffusione di atti procedurali.

Il rinvio al presidente del Tribunale

Il giudice Giuseppe Noto si è astenuto dalla decisione perché ha già deciso le precedenti opposizioni alle archiviazioni e ha rimandato al presidente del tribunale la determinazione su quale giudice dovrà esprimersi.

La terza querela

Questa per la Rizzo è la terza ed ultima querela. Rugolo l’aveva denunciata per avere pubblicato alcune chat già presenti nell’ordinanza di arresto del sacerdote a chiaro sfondo sessuale. La prossima udienza è fissata per il 4 marzo.