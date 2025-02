Le Giornate di Davì, a Nicosia il regista Grimaldi

La nona edizione della rassegna libraria Le Giornate di Davi’ prenderà il via a Nicosia venerdì 21 febbraio,

alle ore 18, al cinema Cannata, con la presentazione del libro “Il delitto Mattarella” di Aurelio Grimaldi e la

proiezione del film dall’omonimo titolo.

Il regista Aurelio Grimaldi

All’evento parteciperà Aurelio Grimaldi, che è anche il regista del film. Questi gli altri appuntamenti della rassegna libraia di quest’anno, che si terranno sempre al cinema Cannata: 14 marzo, ore 18, presentazione del libro “Ora tocca a noi” di Vito Lo Monaco e Vincenzo Vasile e a seguire proiezione del docufilm “Ora tocca a noi. Storia di Pio La Torre” di Walter Weltroni, con interventi di Lo Monaco e Veltroni; 26 marzo, ore 18, incontro con Clelia Parisi regista del docufilm “Le stanze del sogno” e con il cantante Patient Moma e a seguire proiezione del docufilm e del videoclip “Nzambe na ilem”; 11 aprile, ore 18, presentazione del libro “ Mafia. Fare memoria per combatterla” di Antonio Balsamo e a seguire proiezione del film “Il giudice e il boss” di Pasquale Scimeca, con interventi Balsamo e

Scimeca.

L’organizzatore

Aldo La Ganga, l’ideatore e l’organizzatore delle Giornate di DaVì, spiega cosi il senso e gli obiettivi

dell’edizione di quest’anno dal titolo “Storie, cinema & libri”: “Vogliamo onorare chi ha pagato con la vita

per difendere i valori della nostra Repubblica uscita dalla Resistenza e dalla lotta al fascismo, chi si è battuto per il diritto alla dignità di essere uomini e donne ”, e uomini con pari diritti e pari opportunità, chi si è opposto alla disumanità delle mafie, alla violenza, alla sopraffazione della comunità in cui si vive”.