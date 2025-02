A Nicosia un progetto per curare le dipendenze con la creazione di abiti

E’ nato a Nicosia, nel settembre del 2024, il progetto Laboratorio Telaio/Cucito destinato agli utenti del SerD di Nicosia che sta crescendo con il passare dei mesi. Si tratta di un progetto, finanziato con il budget salute, indirizzato ad un’utenza tutta al femminile, proveniente dall’Asp di Enna, DSM – SER.D. di Nicosia, diretto da Carmela Murè, direttore dell’UOC dipendenze patologiche e del dipartimento Salute Mentale unitamente a Luigi Bonelli, direttore dell’UOC salute mentale ed a Nicolò Renda, dirigente UOS SER.D. in co-progettazione con la Cooperativa Sociale “Solidarietà Erbitense” presieduta da Barbara Lo Votrico.

Il progetto

Tale progetto è condotto dalla maestra di telaio e cucito, Emanuele Santina e coordinato sotto l’aspetto psicologico dalla psicologa Maria A. Zaffora, coadiuvata da educatori, animatori ed operatori socio assistenziale che ne costituiscono parte dell’equipe di professionisti che svolgo un “lavoro di rete”, dove le utenti vengono accolte in un ambiente altamente stimolante sia dal punto di vista creativo che relazionale.

Il ruolo terapeutico

Il laboratorio ricopre il ruolo prettamente sociale e terapeutico, il sentirsi parte integrante del gruppo, o meglio ancora di una comunità, essendo la tessitura un elemento di concentrazione e di coordinamento, favorendo l’orientamento spaziale, in quanto chi tesse è persona creativa, lavora in gruppo e quindi meno ansiosa e stereotipato, favorendone l’inclusione e le dinamiche di auto-aiuto. Il ruolo della tessitura rientra nella cultura dei popoli e nella tradizione locale, ma anche espressioni di identità culturale e sociale.

Materiale da riciclo

L’abito realizzato in tale progetto, è stato interamente prodotto con materiali di riciclo. Nello specifico il “gonnellone” e la borsa sono stati creati artigianalmente al telaio antico, il corpetto con bottoni colorati cuciti a mano. Gli accessori (cappello e bracciale) nati dalla creatività degli ospiti della cooperativa. Il connubio tra la tessitura ed il cucito, nasce dalle tecniche tessili strettamente collegate, poiché entrambe riguardano la lavorazione dei tessuti, ma con funzioni e processi distinti.

Allestiti nelle vetrine di un negozio

I capi realizzati sono stati esposti presso la vetrina del negozio di abbigliamento del signor Lillo Anello, in via Roma a Nicosia, che con sentimento di abnegazione ed attenzione verso chi vive delle fragilità ha accolto l’invito in maniera favorevole.