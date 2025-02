Crisi idrica, M5S, “niente ristori per colpa di FdI”

Il Movimento 5 Stelle ha scritto una lettera pubblica ai dirigenti di Fratelli d’Italia di Enna per denunciare che i ristori legati alla crisi idrica nell’Ennese non arriveranno per colpa del viceministro Maurizio Leo eletto nel collegio di Enna per Fratelli d’Italia.

La deputata del M5S Raffa

“Tutti dicono sempre – dichiara la deputata Angela Raffa del M5S – di impegnarsi per questo territorio, però spesso i fatti a Roma spesso certificano il contrario. Sempre pronti a chiedere il voto ai cittadini ad ogni elezione, magnificando il loro operato, ma poi questi sono i risultati: il decreto sull’emergenza non è stato rifinanziato, a differenza di quanto annunciato, ed anche i ristori sono stati negati”.

“Esponenti di FdI ennesi si sveglino dal torpore”

“Lo scopo di questa lettera – aggiunge Marco Oriolesi del M5S estensore dell’emendamento bocciato – non è quello di una polemica fine a se stessa, ma speriamo di svegliare dal torpore gli esponenti locali di FdI. Ci aspettiamo un sussulto ed una presa di posizione da parte dei dirigenti siciliani di Fratelli d’Italia, così che vadano dalla loro leader a far dare ai siciliani i ristori per la crisi idrica che, vengono sempre dati in caso di eventi meteo avversi che portano alla dichiarazione dello stato di emergenza, e che invece per la Sicilia, in legge di bilancio, il Governo Meloni ha negato”.