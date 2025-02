La rivolta contadina troinese, convegno al Terzo tempo

Sabato pomeriggio, alle ore 17.30, al Terzo Tempo Irish Pub, via Umberto I, 40, a Troina, convegno sul tema: “La rivolta contadina troinese del 18 febbraio 1898 nella storia d’Italia” organizzata dalle associazioni culturali Antonio Gramsci e Agorà e dal circolo Giovani Democratici Troina. Questi i relatori: Basilio Arona, Silvestro Livolsi, Silvano Privitera e Pino Scorciapino. “Ed è la Sicilia, dove sono i centri del dolore, che suona la diana: a Modica ed a Troina si tumultua per fame e rinnovansi le stragi del 1893 – 1894. Sorpassano la decina gli affamati uccisi in febbraio in quelle due città, e centinaia di feriti cercano salvezza nella fuga, perché la polizia non contenta delle generose somministrazioni di piombo cerca vittime nuove per le patrie galere”, così ne scrive della rivolta dei contadini troinesi del febbraio 1898 Napoleone Colajanni nel libro “L’Italia nel 1898 (tumulti e reazione)”, pubblicato nel dicembre dello stesso anno.

Il conflitto di classe

Fu l’episodio di un cruento conflitto di classe tra contadini e proprietari terrieri, che nella memoria collettiva del paese è ricordato come “la rivoluzione della fame”. Quel tragico evento portò Troina alla ribalta nazionale. Se ne occuparono i giornali nazionali come il “Corriere della Sera” e “Avanti!”, la rivista di

Filippo Turati “Critica Sociale” e la rivista parlamentare con articoli pubblicati qualche giorno dopo. Quella manifestazione dei contadini troinese, caddero otto contadini sotto i colpi sparati dai soldati. Subito dopo ci furono manifestazioni di protesta in altre parti di ‘Italia, che si conclusero con quella sanguinosa di Milano nel mese di maggio dove persero la vita una cinquantina di manifestanti.