Acqua, come scampare alla siccità, dibattito a Troina

Dell’importanza dell’acqua se ne parlerà sabato mattina alle 10 al cineteatro Andrea Camilleri per

iniziativa del Legambiente Sicilia e del circolo Ancipa di Troina.

Gli interventi

Sono previsti gli interventi di: GiuseppecMaria Amato, Giuseppe Riccobone, Andrea Minutolo in collegamento da Roma, e Tommaso Castronovo.cAll’evento sono stati invitati i sindaci dell’ennese. Quanto sia importante l’acqua ce ne accorgiamo quando l’acqua scarseggia, come è avvenuto nel 2024 che è stato un anno orribile. Per la siccità, hanno subito danni ingenti le aziende agricole.

La flessione agricola

La produzione è calata di molto. In Sicilia, nel 2024 il raccolto di cereali ha subito una riduzione del 50 per cento rispetto al 2023, la viticoltura il 40 per cento, l’olivicoltura il 50 per cento. Nel settore zootecnico, gli allevatori sono stati costretti ad anticipare la macellazione delle loro bestie perché sui campi, per la siccità, non c’era più foraggio. Anche le altre attività economiche ne hanno patito le conseguenze negative. Quando viene a mancare l’acqua, la vita quotidiana individuale e collettiva è

sconvolta. Con i rubinetti a secco, i disagi delle famiglie crescono.

La siccità

Se si pensa che le piogge cadute negli ultimi tre anni sono state inferiori rispetto a quelle cadute negli anni dell’ultimo trentennio 1991-2020, non c’è da stare allegri per i prossimi anni. In particolare, per gli abitanti delle aree interne si prospettano disagi ancora più marcati rispetto agli abitanti delle zone costiere. I cambiamenti climatici, provocati dall’innalzamento delle temperature, non si manifestano allo stesso modo in Sicilia; nelle zone costiere con piogge abbondanti e violenti, che provocano alluvioni e frane; nelle aree interne con la scarsità di piogge, che provoca siccità.