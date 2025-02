Pd a Campanile, “vuole mantenere le poltrone dei suoi amici”

“L’assessore Campanile, nella foga, fa confusione tra autodromo e consorzio e lo fa consapevolmente perché per lei il punto di interesse – chissà per quali obiettivi futuri – era e rimane il mantenimento delle poltrone dei propri amici”. E’ la replica del segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara all’intervento dell’assessore Rosalinda Campanile e della consigliera Maria Nicosia che, a proposito della fine del Consorzio autodromo di Pergusa hanno criticato il Pd per l’epilogo della vicenda.

“Autodromo non è chiuso”

“Per noi, invece, il tema resta l’autodromo dice Seminara – e il suo futuro, autodromo che sì è in liquidazione, ma non è chiuso, non è sciolto, non è nell’apocalisse (se non per due-tre gare in meno) ma ha l’esigenza, come già avvenuto in passato, senza questo teatro, di varare un nuovo Statuto all’altezza dei tempi e del futuro capace di dare nuova vita, dignità e forza alla struttura”.

Lo Statuto

Il segretario del Pd di Enna, nell’affondare il colpo all’assessore, “che ha abituato la città alle sue incredibili storie e cambi di casacca” precisa che la proposta dell’opposizione è quella “della revoca della liquidazione a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto”. Secondo l’esponente del Pd, l’assessore Campanile “gioca al solito a mistificare la realtà e, in asse con Fratelli d’Italia e Dante Ferrari, ha interesse a boicottare i lavori in seno al consiglio comunale”

La commissione di inchiesta

Il segretario del Pd di Enna rilancia la questione dell’apertura di una commissione di inchiesta per accertare eventuali responsabilità sull’intera vicenda.