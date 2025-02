Enna sotto shock, morto l’imprenditore Cutietti

E’ deceduto nelle ore scorse David Cutietti, un noto imprenditore di Enna. La notizia è circolata rapidamente in città e si è diffusa attraverso chat e social, lasciando di stucco tantissime persone che conoscevano bene la vittima, sposato e con una bimba di un anno e mezzo.

Il suo impegno nella Confraternita

A quanto pare, l’imprenditore, nella serata di ieri, avrebbe avvertito un malore, per cui sarebbe stato accompagnato in ospedale, ad Enna, ma non ce l’ha fatta. Di lui, in tanti ricordano, l’impegno religioso, infatti era vice rettore della Confraternita del Santissimo Sacramento, ne curava la pagina web e per le sue competenze informatiche aveva assunto anche il ruolo di social media manager.

L’impegno imprenditoriale

Ha dato vita alla Management Technology, la sua creatura imprenditoriale su cui aveva scommesso tempo e risorse, animato da una passione incrollabile. Nel 2020 tentò anche di partecipare alla vita pubblica, candidandosi al Consiglio comunale di Enna.

Tantissime le testimonianze di cordoglio, tra cui la Confraternita dell’Immacolata di Enna, il cui Cda “si stringe al dolore della famiglia e della confraternita del Ss Sacramento per la prematura scomparsa di David Cutietti”