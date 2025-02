Operazione antidroga, Fai, “Leonforte snodo di traffici illeciti”

L’associazione Antiracket e antiusura “Fai Leonforte” ha espresso gratitudine agli agenti del Commissariato di Leonforte e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta per l’operazione di oggi, che ha portato all’arresto di sette persone coinvolte in un traffico di droga.

Il presidente del Fai di Leonforte

La nostra comunità – dice Gaetano Debole, presidente dell’associazione Antiracket e antiusura “Fai Leonforte” – è da sempre soggetta alla criminalità comune e organizzata, con il territorio di Leonforte che spesso rappresenta un punto di snodo per affari illeciti. L’intervento odierno delle forze dell’ordine, che ha portato a un colpo decisivo contro questi traffici, dimostra ancora una volta l’impegno costante e la determinazione nel combattere la criminalità sul nostro territorio”

“Queste operazioni non sono solo una testimonianza dell’efficacia delle forze dell’ordine, ma rappresentano anche un’importante vittoria per tutta la comunità – afferma il presidente Debole -. Tuttavia, è fondamentale ricordare che queste azioni devono essere accompagnate dal supporto di tutta la società civile. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è imprescindibile per creare un ambiente sicuro, giusto e libero dalla morsa delle organizzazioni criminali”.

“Denunciare le illegalità”

“Concludiamo ribadendo il nostro impegno, come associazione, a continuare a lottare contro tutte le forme di illegalità e a sostegno di chi ha il coraggio di denunciare. Un sentito ringraziamento ancora a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, che ogni giorno lavorano con dedizione per garantire la giustizia e la sicurezza per tutti”.