Mafia, droga e armi, blitz della polizia nell’Ennese

Gli agenti della Squadra mobile di Enna e del commissariato di Leonforte hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un gruppo di persone accusati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, con l’aggravante per due di loro della associazione armata, nonché per i reati, in concorso, di detenzione, vendita, cessione, trasporto e consegna a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack e marijuana.

L’indagine

Si tratta di una indagine coordinata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta mentre le ordinanze di arresto sono state emesse dal gip di Caltanissetta.

I territori coinvolti

L’attività di indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi in ordine all’esistenza di un’organizzazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel territorio di Agira e dei vicini centri di Assoro, Regalbuto, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Leonforte. All’operazione ha collaborato personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile delle Questure di Catania e Agrigento, personale delle unità cinofile dell’U.P.G.S.P. della Questura di Catania e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.