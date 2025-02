Enna in lacrime per David, oggi l’ultimo saluto

Saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa di San Tommaso, ad Enna alta, i funerali di David Cutietti, l’imprenditore di 44 anni, fondatore della Management Technology, scomparso improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì scorso dopo essere stato accompagnato per un malore all’ospedale Umberto I. Ieri, nella stessa chiesa si è tenuta una veglia di preghiera.

Incredulità in città

Tantissime le persone che hanno partecipato al rito religioso, tutte incredule per la prematura scomparsa del 44enne che lascia una moglie ed una bimba. A loro il pensiero è andato, colpite da una tragedia immane ed oggi ci sarà l’ultimo saluto prima della tumulazione. E’ un lutto anche per la Confraternita del Santissimo Sacramento, di cui Cutietti era il vicerettore.

La testimoniaza

Numerose le testimonianze di cordoglio, tra cui quella di esponenti noti in città, come Giuseppe Amato, leader di Legambiente. “Ebbi la fortuna e l’onore di conoscere David Cutietti agli inizi della sua carriera. Fummo colleghi e da subito imparai a riconoscere in lui i semi ed i segni di un bagaglio valoriale oggi più unico che raro. Non posso che piangerne la prematura scomparsa che ci priva di un essere luminoso. Che la terra ti sia lieve” scrive Amato sulla sua pagina social.