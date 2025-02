La gang della droga, i nomi degli arrestati ed i ruoli

E’ Rosario Cuccia, 72 anni, il nome di spicco dell’operazione antidroga conclusa nella giornata di ieri dalla Squadra mobile di Enna e dagli agenti del commissariato di polizia di Leonforte.

Il passato pericoloso di Cuccia

L’uomo, in passato condannato per traffico internazionale di cocaina nei primi anni Duemila, era stato arrestato poco più di un anno fa perché nella sua disponibilità avrebbe avuto 134 grammi di cocaina e oltre 700 di marijuana, più pistole e contanti.

Finì in carcere, salvo poi beneficiare dei domiciliari per motivi di salute ma, contestualmente, la polizia di Enna, coordinata dai magistrati della Dda di Caltanissetta, stava lavorando su questo presunto vorticoso traffico di droga tra Agira, Assoro, Regalbuto, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Leonforte in cui Cuccia avrebbe avuto un ruolo importante. Tra gli altri arrestati ci sono altri due uomini di Agira, Filippo Gazzo, Sebastiano Miano, e Filippo Scardilli, residente a Regalbuto. Ci sono altre due indagati tratti in arresto, uno di Agrigento e l’altro di Catania.

I ruoli nella banda

Secondo la tesi dei magistrati, Cuccia “avrebbe delineato le strategie ed assunto le decisioni fondamentali per il coordinamento delle cessioni, il recupero e la divisione dei relativi proventi, nonché per l’individuazione dei fornitori dell’associazione. L’uomo sarebbe stato coadiuvato nell’attività delittuosa da altre tre persone di Agira: una con il ruolo di organizzatore e coordinatore dell’attività di spaccio, incaricato anche della raccolta dei crediti illeciti dell’associazione; le altre due invece con il ruolo di partecipi, incaricati di effettuare le singole cessioni e riscuotere i proventi”. Nelle prossime ore, gli indagati si sottoporranno all’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Caltanissetta, lo stesso che ha firmato le misure cautelari.