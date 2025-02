Parcheggio selvaggio e traffico in tilt, è caos a Valguarnera

Caos automobilistico, parcheggi selvaggi, divieti inosservati, strade dissestate e chiuse al traffico, quartieri periferici sporchi a Valguarnera. L’elenco è lungo e potrebbe continuare all’infinito. La cosa più grave e preoccupante è che oggi ci si indigna sempre meno e che si accetti l’andazzo in modo rassegnato.

Indisciplina diffusa

L’indisciplina e l’illiceità che costituiscono la regola non si conciliano sicuramente con le buone

norme del vivere civile. Stamani il paese a causa anche del mercato settimanale nella zona del villaggio Aldisio, sembrava come paralizzato, considerato che la via Europa diventa il mercoledì inaccessibile. E non è la prima volta.

Un camion fa da tappo

Un grosso camion che trasportava calcestruzzo è rimasto bloccato per più di un quarto d’ora in via Sant’Elena, cuore pulsante del paese, a causa del parcheggio selvaggio negli spazi blu e sui marciapiedi, con auto che suonavano dietro all’impazzata. Per non considerare le auto che tutte le ore del giorno parcheggiano impunemente sul lato destro della villa comunale ove è posto un grosso cartello di divieto di sosta che in pochi osservano. Sosta selvaggia anche in piazza della Repubblica ove oltre al palazzo municipale sono presenti due banche ed una farmacia e parcheggiare anche per pochi minuti diventa un problema.

La via Garibaldi

Ed in via Garibaldi? La via principale del paese in cui sono stati allargati i marciapiedi per non consentire la sosta selvaggia, è forse cambiato qualcosa? Ed i quartieri periferici diventati ormai incontrollabili, con

auto parcheggiate giorno e notte lungo le strette carreggiate? La colpa non può chiaramente essere attribuita solo ai vigili urbani ridotti all’osso, ma soprattutto al grado di inciviltà di tanti automobilisti. Un

Comune di 7000 abitanti che oltre al comandante conta solo di 4 vigili, due a 36 ore e due a 18, che tra destinazione ad altri servizi, riposo e malattie riescono a fare quel che possono, ma anche quel poco, commentano in tanti, non viene portato a compimento.

I concorsi per la Polizia municipale che mancano

Da anni, dopo i numerosi pensionamenti si parla di bandire i concorsi, ma nulla di tutto ciò. Ci rendiamo conto che anche in altri Comuni la situazione non è migliore, ma il cittadino valguarnerese così come qualsiasi altro cittadino che paga regolarmente le tasse pretende da chi viene amministrato maggior ordine e sicurezza. E su questo non ci piove. Considerato che la non osservanza delle principali regole del codice stradale, rappresenta un segnale di declino lento e inarrestabile in cui oggi la comunità è costretta a vivere. Declino civico, economico e di valori. E dire che sino a qualche decennio fa Valguarnera era

considerato uno dei comuni più virtuosi e progrediti della provincia.