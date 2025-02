Trecento in corteo a Valguarnera contro la guerra

Trecento persone circa hanno dato vita stamattina a Valguarnera alla manifestazione della Pace, voluta ed organizzata dal presidente dell’azione cattolica Matteo Papale, in collaborazione con l’istituto comprensivo Mazzini. Una manifestazione molto sentita dalla popolazione valguarnerese e dai partecipanti, in un momento così delicato per le sorti del mondo.

I partecipanti

A dare vita a questo importante appuntamento i ragazzi dell’azione cattolica e gli alunni delle elementari e medie, molto bravi e composti, del Mazzini e dell’istituto superiore Magno, accompagnati dai relativi docenti. Tante le autorità presenti: la sindaca Francesca Draià, numerosi assessori e consiglieri comunali, il dirigente scolastico Grazia Lo Presti, il vicario generale della Diocesi di Piazza Armerina Nino Rivoli, il clero locale, il comandante dei carabinieri Luca Pucci.

Il corteo

Il corteo partito dal plesso Lanza di via Sant’Elena ha percorso via Garibaldi, piazza della Repubblica, via

Matteotti per fermarsi in piazza Matrice ove sono intervenuti per un breve e significativo discorso la sindaca Draià, la preside Grazia Lo Presti e il vicario della Diocesi Nino Rivoli. “Giù le armi e mai più guerre – è stato scandito a più riprese dai relatori e dai ragazzi- ma solamente pace. Una pace che sia perenne in tutti quei paesi del mondo flagellati e devastati dalle guerre con centinaia di migliaia di morti”. Il riferimento maggiore a quanto sta avvenendo in Palestina ed in Ucraina, ma non solo.

Il concerto

Nel corso della manifestazione diversi alunni, accompagnati dal professore Piscitello, hanno dato vita ad un bellissimo concerto intonando con i loro strumenti musicali l’inno di Mameli e degli inni di

pace. L’occasione è stata anche propizia per la piantumazione al centro della piazza di un albero, al poso di quello caduto il mese scorso. Soddisfatto alla fine il presidente Matteo Papale per la riuscita della

manifestazione.