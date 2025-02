Cantiere fermo da 18 anni, riprenderanno i lavori nel vecchio Branciforti

La direzione dell’Asp di Enna ha affidato i lavori per il completamento del restauro e della ristrutturazione del vecchio ospedale Ferro Branciforti Capra di Leonforte, al centro di una lunga vicenda giudiziaria risalente al 2007. Gli interventi saranno eseguiti entro 90 giorni e che determineranno la riapertura del Presidio sanitario territoriale.

L’accordo in Tribunale

La vicenda giudiziaria, per conto dell’Asp, è stata seguita dagli uffici legali dell’azienda che si sono avvalsi della consulenza dell’ingegnere Maria Rindone, riuscendo a raggiungere “un accordo bonario tra tutte le parti in causa” sancito con provvedimento del Tribunale di Enna il 10 dicembre scorso. E così potranno riprendere i lavori bloccati da 17 anni.

Il contenzioso con l’azienda

Nel 2007, a seguito di una procedura che coinvolgeva la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna, in quanto l’edificio è di interesse storico, l’Asp di Enna, proprietaria dell’immobile, e il Comune di Leonforte, titolato alla richiesta di finanziamento presso l’Assessorato regionale ai Beni Culturali, approvarono un progetto per il restauro e la ristrutturazione del vecchio ospedale. Ne nacque un contenzioso giudiziario con la ditta aggiudicatrice quando ormai il 90% dei lavori era eseguito, ragione per quale il cantiere si paralizzò, lasciando l’opera incompiuta.

L’Asp ci mette i soldi

Nel 2023 l’Asp di Enna optò per una transazione tra le parti per chiudere la vicenda. L’azienda sanitaria si è fatta carico della spesa necessaria ed “ha concesso un finanziamento di ulteriori 130.000,00 offrendo, con affidamento diretto, alla ditta aggiudicatrice originaria la possibilità di ultimare i lavori per riconsegnare finalmente al suo uso assistenziale lo stabile tanto caro ud utile alla collettività.

“Siamo davvero contenti di restituire questo prezioso bene ai leonfortesi, lo stabile restaurato e completamente rinnovato sarà destinato all’implementazione di ulteriori attività e servizi sanitari a vantaggio di tutto il bacino di utenza territoriale” ha dichiarato il direttore dell’Asp, Mario Zappia.