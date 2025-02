L’unico medico di Ortopedia si ammala, ricoveri sospesi al Chiello

E’ davvero nel caos la sanità nell’Ennese che sconta la cronica carenza di medici. Il problema è esploso nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina, dove, come racconta La Sicilia, si è ammalato l’unico medico dirigente, per cui si è deciso di sospendere i ricoveri ed a cascata anche gli interventi operatori. L’Asp, investita del problema, ha previsto di dislocare un medico proveniente dall’Umberto I di Enna per le attività del Pronto soccorso.

Il Comitato

Sulla vicenda è intervenuta nei giorni scorsi, Rosa Rovetto, presidente del comitato cittadino Pro ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina che ha parlato di “tristezza e vergogna” ma ha spiegato che la situazione della carenza di medici riguarda anche altri reparti. “Al più presto possibile chiederemo un altro incontro con il direttore generale Mario Zappia che deve risolvere le problematiche del nostro ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina” dice la presidente del Comitato.

“Abbiamo un progetto per la rivitalizzazione di Ortopedia a Piazza Armerina ed a Nicosia” dice a ViviEnna il direttore dell’Asp di Enna, Mario Zappia che, in merito alle urgenze sostiene che ” c’è l’ospedale di Enna” ed in ogni caso “l’obiettivo dell’azienda non è quello di sospendere le attività ma di potenziarle”.