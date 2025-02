L’area dell’ospedale Chiello al buio, allarme dei residenti

“E’ al buio l’area attorno all’ospedale Chiello di Piazza Armerina“. E’ la segnalazione arrivata alla redazione di ViviEnna da parte di alcuni residenti della zona che rivolgono un appello all’amministrazione perché si adoperi nel riaccendere le luci.

Le testimonianze

Fino alla giornata di mercoledì le strade erano poco illuminate e “questo è un problema per la sicurezza, non solo stradale, soprattutto perché al buio il rischio di incontri spiacevoli è elevato” racconta un residente. “E poi, sotto l’aspetto dell’immagine, non è certamente bello vedere una zona, come quella dell’ospedale al buio” svela un altro residente.