La biblioteca come luogo di incontro, al via i laboratori di Biblioinsieme

Parte a Enna “BIBLIOINSIEME”, un progetto innovativo che nei prossimi due anni trasformerà la biblioteca in un luogo di incontro, dialogo, confronto, scoperta e creatività attraverso decine di attività e laboratori gratuiti e destinati a tutte le fasce di età.

“BIBLIOINSIEME”, promosso dalla Società Dante Alighieri di Enna e coordinato dal suo presidente, prof. Pietro Colletta, è un progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa e con altre associazioni di terzo settore. Nasce per rendere la biblioteca un centro di cultura attiva e partecipata, dove le parole diventano esperienza, relazione e scoperta.

Sono già aperte le iscrizioni ai primi tre laboratori, gratuiti e aperti a tutti, che saranno curati da Elisa Di Dio e Filippa Ilardo e realizzati in partenariato con la Compagnia dell’Arpa, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai libri in modo attivo e coinvolgente attraverso la lettura, la narrazione e la drammatizzazione: “Pagine in scena” (Drammatizzazione), un laboratorio che porta la letteratura sulla scena, trasformando i testi in azione e parola scenica, per esplorare emozioni, conflitti e personaggi dei grandi classici; “La voce che racconta” (Lettura espressiva), un percorso dedicato alla scoperta del ritmo, del tono e delle sfumature della voce, per rendere la lettura un’esperienza viva e coinvolgente; “L’arte di raccontare” (Storytelling), un laboratorio incentrato sulla narrazione come strumento di espressione e condivisione, per trasformare idee ed emozioni in storie capaci di lasciare il segno.

Tutti i laboratori sono gratuiti e aperti a chiunque voglia approfondire il proprio rapporto con la lettura e la narrazione in maniera creativa e partecipativa. Info e iscrizioni: 3397116700.