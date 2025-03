Enna calcio, ballottaggio tra Passiatore e Asta per la panchina

La società gialloverde sta intensificando i contatti per la sostituzione dell’allenatore a seguito delle dimissioni di Peppe Pagana e del suo staff.

I due profili

Sarebbero due i candidati per la panchina: Tonino Asta, ex calciatore del Torino, di cui è stato anche capitano, vanta diverse esperienze ed è reduce della guida dell’Under 18 del Torino e Francesco Passiatore ex della Sancataldese. Si sarebbe fatto anche il nome di Peppe Mascara, ex del Siracusa, ma sembra che la società stia soprattutto valutando i primi due profili e la decisione sarà presa nelle prossime ore.