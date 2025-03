Rumors su Colianni assessore regionale ma lui smentisce, “non è vero”

L’ex vicesindaco di Enna, Francesco Colianni, esponente di spicco del Mpa ennese è stato tirato in ballo su un suo possibile approdo nella giunta del presidente della Regione come sostituto dell’assessore lombardiano all’Energia Roberto Di Mauro.

Colianni, “notizia priva di fondamento”

“La notizia apparsa su alcuni organi di stampa – ha detto Colianni – di una mia eventuale nomina ad Assessore Regionale all’ Energia è priva di ogni fondamento, se è vero che, peraltro, al momento mi trovo negli Stati Uniti per motivi professionali, cosa che avviene spesso ormai da diversi anni e per lunghi periodi dell’anno. Non c’è stata né una richiesta da parte mia al Movimento, né una sollecitazione da parte di alcuni. Dispiace essere stato tirato in ballo senza motivi particolari”.

Di Mauro, “solo indiscrezioni”

“Oggi ho avuto diverse riunioni ufficiali: una riunione con i dirigenti dell’assessorato e i consulenti del presidente per l’esame della norma che consente l’incremento degli abbancamenti nelle discariche, poi ho avuto riunioni con gli amministratori della discarica di Trapani e di Gela e domani sarò in commissioni Ue. Quelle che sono state riportate dalla stampa in merito a mie possibili dimissioni sono solo indiscrezioni. E’ chiaro che, però, c’è una riflessione in corso che riguarda la mancanza di funzionari e le difficoltà del settore dei rifiuti”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale Roberto Di Mauro