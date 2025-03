Scuola, Draià, “2 milioni per 6 istituti”, ecco quali sono

La giunta regionale ha approvato l’incremento di 23 milioni di euro relativi al Fesr 2021/2027 Fondo europeo di sviluppo regionale destinate ad interventi nelle scuole. Secondo quanto sostenuto dal commissario provinciale della Lega per la provincia di Enna, Francesca Draià, poco meno di 2 milioni saranno destinate ai 6 istituti dell’Ennese.

Ecco quali sono le scuole

L’istituto comprensivo Neglia-Savarese di Enna riceverà oltre 240 mila euro per gli spazi della mensa. Sempre a Enna l’istituto comprensivo De Amicis plesso Fundris avrà oltre 349 mila euro per la palestra e gli spazi esterni sportivi. Ad Aidone, la scuola secondaria di primo grado Filippo Cordova beneficerà di 349 mila euro circa per la palestra e gli spazi sportivi esterni.

A Villarosa, l’istituto comprensivo De Amicis -plesso scuola media De Simone avrà 350 mila euro per la palestra e gli spazi sportivi esterni. A Calascibetta, la scuola d’infanzia primaria Santa Chiara di piazza Umberto I riceverà circa 250 mila euro per gli spazi comuni ed i laboratori didattici.

L’assessore Turano nell’Ennese

“Presto l’assessore Turano, si recherà – dice Draià – in Provincia di Enna per visitare le scuole presenti sul territorio, dove oltre a questi interventi strutturali, molte somme sono arrivate per avviare la didattica immersiva. Da commissario provinciale della Lega, non posso che essere fiera del lavoro che si sta portando avanti e delle risposte concrete date ai cittadini e alle scuole della Provincia di Enna”.

L’incontro a Palermo

Il commissario della Lega ennese, nonché sindaco di Valguarnera, ha incontrato martedì scorso a Palermo l’assessore Turano, con cui “abbiamo programmato altre importanti iniziative per le nostre scuole”.