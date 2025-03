Ex Macello di Enna, Pd, “dopo 2 anni nessuna notizia sui lavori”

Il Pd di Enna denuncia un’opera incompiuta: l’area ex Macello, i cui lavori di riqualificazione sono poco trasparenti. A sollevare la questione è Ambra Turco, componente della segreteria del Pd ennese, che punta l’indice contro l’amministrazione.

Lavori affidati due anni fa

“Il Comune di Enna ha, ormai, da un paio di anni, provveduto – dice Turco – ad affidare i lavori di riqualificazione dell’area ex Macello ad una ditta specializzata. Anche in quella circostanza, i proclami sul punto dell’Amministrazione furono numerosi e rumorosi. Si disse, tra l’altro, che quei locali avrebbero dovuto essere destinati, con ogni probabilità, ad un centro diurno per anziani”.

Niente notizie sul completamento

La componente della segretaria del Pd di Enna ammette che non vi sono notizie in merito al completamento dei lavori. “Ad oggi, però, non è dato conoscere – dice Turco – alla cittadinanza lo stato di avanzamento dei lavori o il loro eventuale completamento, nè tanto meno risultano confermati i progetti dell’Amministrazione circa la destinazione dell’area. I locali dell’ex Macello, infatti, sembrano essere stati dimenticati ed abbandonati al loro destino, in barba a tutte le risorse economiche che sono già state destinate alla riqualificazione dell’opera. Sarebbe auspicabile che l’Amministrazione del “Fare” facesse chiarezza sul punto”