Semafori in tilt e viabilità nel caos, Pd contro Scillia

Viabilità nel caos ad Enna: lo denuncia il Pd che lancia un nuovo affondo all’assessore alla Viabilità del Comune di Enna, Biagio Scillia. Il nodo è rappresentato dai semafori in tilt, tra cui quello “dell’incrocio di Via Pergusa, il quale risulta da tempo risulta “incappucciato” e di chi nell’interesse della collettività si auspica un corretto funzionamento prima della settimana Santa”.

Il semaforo in avaria

Il Pd di Enna fa una cronistoria dell’’impianto semaforico afferente l’incrocio in zona Scifitello e in zona monte Cantina che risulta non funzionante” a partire dal 27 dicembre, “a causa di una avaria”, peraltro “in quest’ultimo è da evidenziare anche la percorribilità parziale della via Pergusa in direzione Enna alta”.

Le code

Gli esponenti dell’opposizione al sindaco Dipietro, denunciano la paralisi della viabilità con code, tra cui quella di oggi “a causa di cantieri temporanei per la creazione parziale della segnaletica verticale” ma viene sollevato anche un problema di pericolosità agli incroci “sebbene siano stati dotati di segnaletica verticale e parzialmente di bande rumorose”.

Ripristino degli impianti semaforici

In conclusione, il Pd auspica “il ripristino dell’impiantistica ponendo attenzione ad uno studio mirato dei tempi di verde e di rosso nelle direzioni principali e secondarie per ottimizzare il livello di servizio delle due intersezioni stradali urbane”.