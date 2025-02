Parcheggio sotterraneo chiuso, Scillia al Pd, “aperto tra qualche mese”

“Si attende solo che la ditta calibri tutte le automazioni e nella peggiore delle ipotesi entro qualche mese quel posteggio sarà attivo e funzionante”. Lo afferma l’assessore Biagio Scillia in merito all’apertura del parcheggio sotterraneo di piazza Gino Vetri dopo che, nella giornata di ieri, il Pd aveva sollevato dubbi sul suo futuro, chiamando in causa l’amministrazione di Enna.

Le ragioni del ritardo

Il motivo del ritardo, stando a quanto sostenuto da Scillia, è legato “alla circostanza che non erano attive tutte le utenze necessarie per l’avvio ed in particolare riguardanti la messa in rete, problematiche che ad ogni modo sono state già superate”.

La stoccata al Pd

Lo stesso esponente della giunta Dipietro, che, sarcasticamente, ringrazia il “PD che con consueto tempismo dà spazio a scontate strumentalizzazioni” sottolinea come il parcheggio, nato 30 anni fa, “in tempi che appartenevano ad altra politica” sia rimasto “non funzionante come tante altre opere orfane e abbandonate di quegli anni”.