Parcheggio sotterraneo, Pd, “lavori finiti ma è chiuso”

“Che fine ha fatto il parcheggio sotterraneo di Piazza Gino Vetri (via Vittorio Emanuele)?” Lo chiede all’amministrazione comunale di Enna, Manuel Cutaia, membro dell’Esecutivo Pd Enna con delega alle imprese, per cui “i lavori sembrano essere stati completati da diversi mesi, dopo un investimento di svariate centinaia di migliaia di euro, eppure la struttura rimane chiusa e dimenticata”.

Serve per la mobilità ad Enna Alta

Per l’esponente del Pd si tratta di una opera importante per la mobilità ad Enna Alta. “Una cosa è certa: Enna Alta ha disperatamente bisogno – dice Cutaia – di quest’area di sosta, soprattutto dopo le varie vicissitudini che ha subito la viabilità in questi mesi, dalle strade crollate a quelle chiuse, dai semafori non funzionanti alla diminuzione dei parcheggi nelle zone centrali”.

“Il parcheggio in zona Pisciotto, pur essendo utile – prosegue l’analisi di Cutaia – ai lavoratori, non viene scelto da chi vuole recarsi in centro per gli acquisti, ormai diventati rapidi e mirati verso le poche attività commerciali rimaste, dato che alcune, anche storiche, hanno chiuso, mentre quelle che vogliono aprire preferiscono Enna Bassa per la maggiore disponibilità di parcheggi, portando la (dimenticata) via Roma a non essere più una zona commerciale dove trascorrere del tempo prolungato”.