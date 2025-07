Borsa del turismo a Enna, evento a Palazzo Militello

Tour operator nazionali ed internazionali, giornalisti, blogger, editori guide turistiche ad Enna per il Mercato del turismo attivo, Borsa del turismo attivo esperienziale. L’evento si terrà da oggi, 15 luglio e fino al 20 , con la partecipazione di esperti del settore che potranno scoprire il cuore della Sicilia, le sue peculiarità e le sue bellezze grazie ad una serie di Educational e Press Tour per la visita e la conoscenza del territorio.

Nella mattina del 18 luglio, a Palazzo Militello, si terrà la Borsa del turismo con gli incontri tra i partecipanti e i rappresentanti dei GAL siciliani mentre, sia il 18 che il 19, nel cortile di Palazzo Militello, gli ospiti potranno visitare gli spazi espositivi con i prodotti di Kore Siciliae e dei GAL siciliani aderenti al progetto. E poi via alla scoperta del territorio dell’ennese con visite ed esperienze sul territorio compresa un’attività di Show Cooking.

La Mostra è organizzata da GAL Rocca di Cerere Geopark in partenariato con i GAL Golfo di Castellammare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, Tirreno Eolie e Nebrodi Plus, nell’ambito del Progetto di Cooperazione “INN.Rete Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali, finanziato all’interno del P.S.R. SICILIA 2014/2022 – Sottomisura 19.3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Un’occasione per scoprire i territori del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, uno dei 12 geoparchi italiani, caratterizzato da straordinari affioramenti geologici che raccontano in modo eloquente la storia geologica e l’identità del Mediterraneo e delle terre che lo circondano.

Il luogo del mito, quello di Kore e della fertilità dei campi antichi e delle coltivazioni moderne ma anche delle miniere e della cultura che esse raccontano. Gli ospiti, divisi in due gruppi, potranno scoprire una Sicilia diversa attraverso numerose esperienze tra le quali visitare la bottega del maestro restauratore, Angelo Scalzo, il caseificio storico dei fratelli D’Angelo, la miniera di Floristella in groppa agli asini, la cartiera dei F.lli Lo Gioco, l’atelier dell’orafa Giuliana Di Franco, partecipare ad una master class di gin siciliano prodotto nell’ennese e ad un Cooking Show, visitare il Duomo di Enna, il Castello di Lombardia, la Rocca di Cerere e la Villa Romana del Casale. Tutto questo per far conoscere il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e l’azione di sviluppo che il soggetto gestore realizza per valorizzare un paesaggio culturale dalle caratteristiche uniche. “L’organizzazione di questo evento rappresenta un ulteriore e importante opportunità di promozione del nostro territorio e delle sue potenzialità – dice il presidente di Gal Rocca di Cerere, Michele Sabatino – Ci troviamo dinanzi ad una situazione complicata e difficile. I fenomeni dello spopolamento e del calo demografico oltre che del cambiamento climatico minacciano il nostro territorio. Con questo spirito il GAL Rocca di Cerere sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per contrastare questi fenomeni provando ad invertire la rotta. E’ chiaro che tutto ciò da soli è impensabile. Per tale ragione abbiamo bisogno della cooperazione e del contributo di tutti”.