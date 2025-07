Enna e Valguarnera: giovedì la riscoperta delle identità mineraria e alimentare

Giovedì 17 luglio a Valguarnera e ad Enna si tengono altri due appuntamenti nell’ambito del progetto Si.M.Geo. – Sistema Ecomuseale del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, promosso nell’area del GAL Rocca di Cerere Geopark.

La giornata, mirata a conoscere e riflettere in modo creativo sul legame tra l’identità mineraria della comunità e l’esperienza dell’emigrazione, avrà inizio alle 10 al palazzo Prato a Valguarnera con i saluti istituzionali del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e del Comune di Valguarnera. A seguire, una visita guidata del museo e un laboratorio teatrale condotto da Dario Scarpati, con bambini e ragazzi del Grest della Chiesa Madre. Il laboratorio riscoprirà il potere delle storie come strumenti di riflessione, ricordo e modalità di connessione fra passato e presente. Alle ore 12.30, i partecipanti metteranno in scena una breve rappresentazione teatrale.

Nel pomeriggio di giovedì 17 luglio i riflettori saranno puntati sul Kenisa Caffè Letterario di Enna dove va in scena il festival dal titolo “Gusto, Memoria, Territorio – Il Geoportale della Cultura Alimentare al Rocca di Cerere Geopark”. L’evento mira a valorizzare la storia, le risorse naturali e le buone pratiche sostenibili promosse all’interno del Geopark.

L’iniziativa, espressione della collaborazione tra il Geopark siciliano e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, rappresenta un’occasione pubblica dedicata alla valorizzazione della cultura alimentare come patrimonio immateriale. Protagonista dell’incontro è il Geoportale della Cultura Alimentare (GeCA), promosso dall’ICPI come strumento nazionale per la raccolta, la conservazione e la diffusione dei saperi legati al cibo. Nato nel 2015 in occasione di Expo, il portale conta oggi oltre 12mila record tra contenuti e media, e include una sezione specifica dedicata al GAL Rocca di Cerere Geopark.

I lavori prendono il via alle 18.30 con i saluti istituzionali di Michele Sabatino, presidente del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e Leandro Ventura, direttore ICPI / MIC. A seguire un ricco panel di interventi, coordinato da Giovanni Venegoni – BIA Beni Immateriali e Archivistici, dove interverranno Marcello Troìa – direttore del Rocca di Cerere Geopark UNESCO con “La strategia di sviluppo del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dell’area del GAL Rocca di Cerere Geopark”; Angelo Boscarino – CEO BIA con “Genesi ed evoluzione del Geoportale della Cultura Alimentare: il caso Basilicata”; Stefano Rizzo -Segretario CNA Enna e Amministratore Kore Siciliae con “Il territorio del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e le sue peculiarità agroalimentari”; Rosanna Maniscalco e Rosolino Cirrincione – Università di Catania con “Relazioni tra geologia e tradizioni enogastronomiche”

Il panel si concluderà con una presentazione del materiale in progress che verrà inserito all’interno del Geoportale della Cultura Alimentare nell’ambito del progetto Si.M.Geo. e di altri progetti affini. Alla fine dell’incontro sarà offerto un aperitivo con prodotti del Consorzio Kore.