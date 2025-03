Movida selvaggia, due risse in poche ore, giovani in ospedale

Movida selvaggia a Piazza Armerina dove si sono verificare due risse in poche ore. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, un gruppetto con almeno tre persone, si è scontrato, nella serata di sabato, per cause tutte da accertare ed a quanto pare dopo aver visto le auto dei carabinieri i protagonisti di questa zuffa si sarebbero allontanati.

L’appuntamento

Non era finita lì, c’erano ancora delle cose da chiarire ma con il linguaggio della violenza e così si sarebbero dati tutti appuntamento nel quartiere Canali dove avrebbero continuato quello che era stato interrotto.

Giovani feriti

Sarebbero volati calci e pugni tra questi ragazzi, un paio dei quali, stando a quanto emerso negli accertamenti da parte dei carabinieri, sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Non ci sarebbero persone in pericolo di vita, hanno subito delle contusioni.