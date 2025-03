Donna malata di cancro, il marito, “intervento riuscito, Cristina sta bene”

E’ stata sottoposta all’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello Cristina, la 29enne ennese, ricoverata nella clinica privata Paidea a Roma. Il marito ha avuto notizie dallo staff medico che l’operazione è perfettamente riuscita.

Il messaggio del marito

“Ha appena chiamato il primario rassicurandoci che l’intervento è andato benissimo. Lei sta bene, sono sicuro che domani sarà lei stessa a rispondere ai vostri messaggi. Grazie a tutti quanti” ha scritto il marito.

La gara di solidarietà

L’uomo, nei giorni scorsi, ha lanciato l’appello per aiutarlo nel pagare le cure della moglie, molto costose, per cui è stata avviata su una piattaforma una raccolta di fondi per consentire alla famiglia della 29enne, madre di due bambini, di saldare l’intervento e la degenza nella clinica romana. Cristina è un volto molto noto ad Enna per il suo lavoro sempre al fianco dei bambini, come animatrice o operatrice.