Cure costose per la rimozione di un tumore, il marito, “aiutatemi a salvarla”

Una donna ennese di 29 anni, Cristina, dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello.

Il costoso intervento chirurgico

L’operazione è stata programmata nella clinica privata Paidea a Roma ma è necessaria una cospicua somma in denaro per le cure, troppe per le risorse della famiglia e così il marito della donna ha lanciato un appello per aiutarlo in questa sfida. La coppia ha due bambini, “Carlotta di 4 anni e Nicolò di 2” scrive il marito che ha indicato il link a cui inviare le donazioni.

Chi è Cristina

Cristina è un volto molto noto ad Enna per il suo lavoro sempre al fianco dei bambini, come animatrice o operatrice “.Ha sempre cercato di aiutare in qualsiasi modo le persone perché lei è fatta così …stare vicino a chi sta male. Questa volta ad avere bisogno di tutti noi è proprio lei” scrive il marito.

“Voglia che i miei figli crescano al fianco della madre”

Ed è lo stesso consorte a raccontare il male della moglie che ha sconvolto le loro vite. “Da poco si è venuto a conoscenza che ha un tumore al cervello che richiede un delicato intervento di microchirurgia, che permetterà ai suoi figli di crescere con una madre al loro fianco”