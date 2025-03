La nuova frana, Enna sempre più isolata

“Manca la segnalazione ai piedi della Sp2, in prossimità del bivio Misericordia, che la strada è interrotta”. Lo segnala a ViviEnna un automobilista che racconta come gli automobilisti siano poi costretti ad invertire la marcia, creando non pochi pericoli in tema di sicurezza stradale.

L’isolamento

Enna, però, appare sempre più isolata: dopo la frana dello scorso ottobre del costone sulla via Pergusa, ancora oggi interessato dai lavori di consolidamento, la cui strada sottostante è percorribile solo in entrata ad Enna, la viabilità del capoluogo è ridotta al lumicino.

Gli unici accessi

Per arrivare ad Enna bassa e , dunque all’autostrada, le uniche vie di accesso sono la strada monte Cantina e la San Calogero, che si arrocca sotto il castello di Lombardia, difficilmente percorribile dagli autobus.