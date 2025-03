Furia Passiatore, “le partite vanno giocate, dobbiamo migliorare”

Non si può certo dire “buona la prima” per Francesco Passiatore, all’esordio sulla panchina dell’Enna. Molto dura la critica mossa ai giocatori nel dopo gara: “Sembrava che il risultato fosse scontato, questa cosa non posso accettarla. Si sentiva – ha detto il tecnico – nell’aria ma le partite vanno giocate sul campo. È un aspetto su cui dobbiamo migliorare” ha detto l’allenatore in sala stampa, alludendo al al fatto che probabilmente per qualcuno la gara contro il Siracusa era già persa.

“Giocare più da squadra”

Nella sua analisi, il tecnico ha spiegato che occorre fare passi in avanti “nelle letture di gioco” anche se ha avuto poco tempo per preparare la partita “anche se i ragazzi hanno risposto”. “Dobbiamo migliorare in tanti aspetti e giocare più da squadra” ha detto il tecnico.

“Meglio che arrivi la sosta”

Infine, Passiatore ha detto: “Il Siracusa ha fatto letture diverse oltre a disporre della qualità dei suoi giocatori. Sono contento che i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo la sosta per lavorare bene e limare alcune cose”.