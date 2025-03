L’Enna subisce la dura legge della capolista e sprofonda in classifica

L’Enna subisce la legge della capolista e viene piegata 2-0 dal Siracusa. Ci pensano Maggio, su rigore nel primo tempo, e poi il solito Suhs, il difensore col vizio del gol, nella seconda frazione, a sbancare il Gaeta.

Il cambio in panchina

Un risultato che fa sprofondare i gialloverdi in piena lotta per la salvezza: il cambio in panchina dopo le dimissioni traumatiche di Pagana, e con lui quelle del ds, Restuccia, non ha sortito alcun effetto anche se il nuovo allenatore, Passiatore, ha degli alibi: poco tempo per conoscere la squadra e preparare la gara ed avere come avversaria la prima della classe.

Gara senza storia

Partita che si è messa subito sui binari del Siracusa, apparso di un’altra categoria anche se al gol ci è arrivato a fine primo tempo. Nella ripresa gara in cassaforte per gli ospiti con un imperioso gol di testa al ventesimo della ripresa di Sush.