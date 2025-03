Sp2 chiusa, Comune al Genio civile, “doppio senso su via Pergusa”

E’ fortemente rallentato l’accesso ad Enna dopo la chiusura della Sp2 per via di una frana avvenuta nelle prime ore del mattino di sabato. Il dirigente del Comune di Enna, Lucio Catania, ha scritto al Genio civile per autorizzare il restringimento del cantiere su via Pergusa, la strada che nell’ottobre scorso subì una frana.

I lavori

L’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, nelle ore scorse, ha assicurato che i lavori sono finiti, mancava solo il via libera del Genio civile, per cui il dirigente del Comune ha deciso di esercitare un pressing, intanto per provare, nell’immediato, a dare uno sbocco al traffico ennese.

La lettera al Genio civile

“Considerata l’attuale chiusura -si legge nella lettera del dirigente – della Sp2 che sta aggravando la viabilità per l’accesso al capoluogo si richiede di valutare la possibilità nelle more dell’ultima azione delle operazioni di collaudo per le quali si richiede la relativa tempistica di un restringimento dell’area di cantiere che insiste su via Pergusa al fine di consentire l’istituzione sulla stessa arteria stradale il doppio senso di circolazione”