Via Pergusa, Palermo, “lavori finiti, a metà mese riapertura

“I lavori in via Pergusa, gli stessi sono tecnicamente finiti”. Lo afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, in merito agli interventi su questo tratto interessato dalla frana verificatasi nell’ottobre scorso. Ma c’è una condizione, secondo quanto prospettato dal rappresentante dell’amministrazione Dipietro: “Il genio civile aspetta i risultati di alcune prove di tenuta per consentire la riapertura: si spera metà mese.

La frana sulla Sp2

L’assessore è anche intervenuta sulla frana di stamane sulla Sp2. “Le abbondanti piogge delle ultime 24 ore hanno provocato lo smottamento sulla Sp2 fortunatamente nessun ferito. Immediatamente si sono recati sul posto VVFF e personale della provincia, del genio civile e del comune. Al momento non è possibile intervenire perché ‘lo scolo’ è ancora in atto e non si potrebbe operare in sicurezza”.

Lo sgombero

“Non appena sarà possibile il Comune inizierà lo sgombero del sedime e di concerto con gli altri enti si interverrà sulle pendici” conclude l’assessore.