La rotonda di via Pergusa resta chiusa, controlli sul costone

Resterà ancora chiusa la rotonda di via Pergusa: lo ha deciso l’amministrazione comunale di Enna che, tra poche ore, emetterà una ordinanza.

Le verifiche sulla parete rocciosa

Il maltempo, che si è abbattuto nella giornata di ieri, potrebbe aver creato delle crepe al costone roccioso sovrastante, per cui, per motivi di sicurezza, il Governo della città ha preso la decisione di impedire il transito delle auto. Secondo quanto affermato da fonti del Palazzo della città, sarà necessaria una verifica del tratto della parete rocciosa e solo a quel punto si comprenderà che percorso intraprendere.

Cosa cambia nella viabilità

Frattanto, l’amministrazione ha disposto dei cambiamenti nella viabilità, soprattutto per il trasporto pubblico: “le linee urbane e gli autobus scolastici effettueranno il capolinea in piazza Scelfo e in Piazza Canonico Alessi di fronte agenzia Coppola. La navetta da e per il parcheggio Pisciotto resta regolarmente attiva” spiegano dal Comune di Enna.