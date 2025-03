Maltempo causa una frana sulla Sp2, strada chiusa

C’era da aspettarselo dopo il maltempo che prima o poi una strada sarebbe stata interessata da una frana.

Non ci sono feriti

E’ accaduto questa mattina, alle prime luci dell’alba, sulla Provinciale 2 e per fortuna in quel momento non c’era nessuna auto in transito altrimenti si sarebbe raccontato di una tragedia. E’ stato un automobilista ad dare l’allarme, essendosi reso conto dell’impossibilità di proseguire.

Intervento dei pompieri

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno compiuto i sopralluoghi sulla zona dove si è verificata la frana e così è stato deciso di chiudere la strada.