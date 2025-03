Strade, 40 milioni per i Comuni dell’Area interna di Troina

Il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, ha annunciato l’arrivo di 40 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade extraurbane ricadenti nell’Area interna di Troina. Si tratta di fondi provenienti dai Fesr Sicilia 2021-2027.

Gli investimenti

“Una prima trance di quasi 40 milioni di euro – dice Venezia – di investimenti per il territorio ennese che verrà destinata, coerentemente con la Strategia approvata lo scorso anno, per la manutenzione straordinaria della viabilità extraurbana, per la messa in sicurezza del territorio, per la riqualificazione urbana dei centri storici, per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, per la creazione di sistemi integrati di valorizzazione turistica del territorio, per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la realizzazione di infrastrutture sanitarie e per il sostegno alle attività produttive”.

I soldi per Valguarnera

La sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, ha reso noti i soldi destinati al suo Comune. “Il nostro Comune con un importo di 2.700,000,00 euro realizzerà tre importanti progetti che saranno così suddivisi: 150.000,00 euro per lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione della sede viaria, dei marciapiedi e del verde annesso della nostra Via Sant’Elena; 1.350.000,00 per la manutenzione straordinaria della strada di collegamento di c.da Marcato con la SP4, con il rifacimento della sede stradale dissestata; 200.000,00 per lampade a LED di una porzione dell’impianto di pubblica illuminazione per risparmi superiori al 30%”.