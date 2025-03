Caos Enna, traffico in tilt ma c’è un nuovo guaio, crollano pezzi dal viadotto

E’ caos ad Enna dopo la chiusura della Sp2 per la frana avvenuta sabato mattina. Un lungo serpentone di veicoli si registra fin dalle prime ore del mattino, in particolare le code si sono formate sulla Statale 117 bis in direzione di Enna bassa. Gli agenti della Polizia municipale sono sul posto per gestire il traffico ma tantissime sono le proteste dei residenti ennesi.

La testimonianza

“Per accompagnare i miei figli a scuola – racconta un residente di Enna che ha chiamato la redazione di ViviEnna – sono stato costretto a compiere un lunghissimo giro e questo, non per colpa mia, ha comportato un ritardo di 20 minuti dal suono della prima campanella”. Inevitabilmente, il ritardo si è spalmato anche sul lavoro ma questa situazione sta interessando molte famiglie ennesi.

La richiesta del Comune al Genio civile

Nelle ore scorse, l’amministrazione comunale, per provare ad allentare la morsa del traffico, ha chiesto al Genio civile di restringere una parte del cantiere di via Pergusa per consentire il doppio senso di circolazione.

Crollano pezzi dal viadotto

Ma i guai non sono affatto finiti, infatti nelle ore scorse sono crollati pezzi dal viadotto di Pergusa: la segnalazione è arrivata all’amministrazione comunale che ha provveduto a recintare l’area in cui sono piovuti i calcinacci: da capire se si tratta di una lesione strutturale, ci penseranno i tecnici a compiere delle valutazioni su quello che sta accadendo.