Dirigenti del servizio sanitario, Cosmed firma accordo

La COSMED Confederazione dei Medici e Dirigenti ha sottoscritto il contratto dell’area della Dirigenza della Regione siciliana e degli enti regionali per il biennio 2019/2021.

Salvatore Mingrino, Segretario Regionale e Componente della Segretaria Nazionale della Fedir, Sindacato nazionale dei dirigenti del Servizio Sanitario e degli Enti locali che aderisce a COSMED, è stato designato per la firma di questo importante strumento contrattuale.

“Non ho voluto far mancare l’apporto di una importante Confederazione come la COSMED – dice Mingrino – dopo grande attesa da parte dei Dirigenti della Regione Siciliana e, ancor di più, in questo momento di grande fermento relativamente alla riforma che parte anche dalla fascia unica nella quale posizionare tutta la Dirigenza, al pari dei Dirigenti delle Funzioni Locali”.

“Altri momenti che ci vedranno presenti – continua Mingrino – saranno quelli delle contrattazioni successive alle annualità appena sottoscritte, che è necessario che vengano discusse e approvate nei tempi prescritti. E’ impensabile che la Dirigenza della nostra Regione debba attendere un lustro per vedere adeguati i propri emolumenti. Siamo contenti, inoltre, che il Presidente Schifani abbia intenzione di riprendere la discussione del DDL governativo rimasto in stand-by in commissione all’Ars, al fine di adeguarci ai modelli organizzativi dirigenziali delle altre regioni”.