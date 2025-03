Via Pergusa, c’è l’ordinanza, venerdì il doppio senso

E’ stata firmata l’ordinanza che dispone il doppio senso di circolazione a partire da venerdì alle 9 in via Pergusa, al centro dei lavori di ristrutturazione dopo la frana dell’ottobre scorso. Come richiesto dal Comune di Enna, il Genio civile ha autorizzato il restringimento del cantiere al fine di dare respiro alla mobilità in entrata ed in uscita da Enna dopo la chiusura della Sp2. Secondo quanto fa sapere l’assessore alla Viabilità, Biagio Scillia, i lavori su via Pergusa sono terminati e si è in attesa del collaudo.

La situazione sulla Sp2

L’assessore alla Viabilità ha anche parlato degli interventi sulla Sp2 chiusa per frana da sabato scorso.

“Abbiamo appena adesso concluso – dice Scillia – il sopralluogo. I rocciatori inizieranno presto gli interventi per mettere in sicurezza l’area e organizzare il cantiere. Al momento non possiamo fornire una data precisa per la riapertura, ma lo svuotamento non ha causato danni gravi. Questo ci permetterà di agire rapidamente per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile”