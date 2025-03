Al via i lavori su via Pergusa, a breve il doppio senso di circolazione

Al via gli interventi per il restringimento del cantiere di via Pergusa per consentire, come richiesto dal Comune di Enna, il doppio senso di circolazione.

I disagi

Una soluzione individuata per alleviare i tanti disagi derivanti dalla chiusura della Sp2, avvenuta nella giornata di sabato, alle prime luci dell’alba, a seguito di una frana. I tecnici sono al lavoro e nelle prossime ore si scoprirà quando il doppio senso sarà istituito ma, stando ad alcune informazioni trapelate dal Comune di Enna, non dovrebbe mancare molto, forse se ne parlerà tra oggi e domani.

Sopralluoghi del Comune sulla Sp2

Contestualmente, il personale del Comune di Enna ha compiuto un sopralluogo sulla Sp2 per verificare se la situazione è cambiata: a quanto pare, il problema è ormai cristalizzato per cui l’amministrazione, tra poco, dovrebbe provvedere ad affidare l’incarico ad un’impresa per degli interventi che porteranno all’apertura del tratto.