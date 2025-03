Il ritorno delle ex Province ed il conflitto con l’Area interna di Troina

Il Tar Palermo ha dichiarato inammissibili i quattro ricorsi presentati da alcuni cittadini/elettori avverso il decreto regionale col quale sono state indette le elezioni degli organi di governo degli enti di area vasta in Sicilia per difetto di giurisdizione. Il Giudice a cui bisogna chiedere la tutela di un diritto politico pieno, qual’è quello del diritto di elettorato attivo, non è quello amministrativo bensì quello ordinario.

Quando si voterà?

Quindi le elezioni si svolgeranno il 27 aprile come previsto? E’ probabile, anche se la certezza si avrà solo all’esito del procedimento d’urgenza che verosimilmente i medesimi ricorrenti promuoveranno nelle prossme ore dinnanzi al Giudice munito di giurisdizione e cioè il Tribunale ordinario. In quella sede saranno riproposte le stesse questioni di costituzionalità sollevate dal Prof. Cariola e che abbiamo già avuto modo di confutare.

L’incontro a Piazza Armerina

Nel frattempo a Piazza Armerina c’è chi vuole ragionare su questo ente di area vasta che per troppi anni è rimasto commissariato e privato di operatività politica. Lo faranno sabato prossimo il deputato nazionale Stefania Marino, il deputato regionale Fabio Venezia, il docente universitario Fausto Carmelo Nigrelli e la locale sezione del PD.

Il conflitto tra enti

Sarà una buona occasione per riflettere sul futuro ruolo che avranno i Comuni dell’area interna e centrale della Sicilia per il governo dell’area vasta. Già, perché proprio sul territorio della provincia di Enna si sperimenterà l’inevitabile conflitto di competenza tra la costituita (dal basso) Unione dei Comuni “Area interna di Troina” e l’istituito (dall’alto) Libero consorzio comunale di Enna. Ben 14 Comuni su 20

saranno costretti ad impegnare tempo, risorse umane, strumentali e finaziarie per affrontare le medesime problematiche connesse allo sviluppo del territorio.

I sintomi di tale patologia istituzionale si sono già registrati in occasione della delibera dello scorso 24 febbraio con la quale l’organo consiliare dell’Unione “Area interna di Troina” ha approvato un ordine del giorno per ripristinare il Tribunale di Nicosia. Una questione che certamente rientra anche nelle competenze “politiche” dell’organo assembleare del Libero consorzio comunale. Ne vedremo delle belle!