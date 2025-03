Il futuro del bar, master class con 2 esperti a Enna

Un nuovo modo di concepire il “bar” in una master class organizzata, il prossimo 11 aprile, da due giovani gestori di un bar ad Enna, Angelo Comito e Maria Lazzara. Una proposta per ricordare che a volte si rischia di cedere a quello che è superfluo, perdendo di vista il concept del bar stesso e della vera accoglienza.

I relatori

Due i relatori, leader nel mondo del management e dei barman, Riccardo Gambino e Marco Fedele che hanno sviluppato un concept che guarda alla qualità e all’innovazione ma anche all’ecosostenibilità proponendo, ad esempio bevande create dalla fermentazione di frutta e verdura.

Partecipazione gratuita

“La master class, la cui partecipazione è gratuita è un’occasione di crescita e confronto. Marco e Riccardo entrambi manager di un noto locale della capitale, ci porteranno dentro la loro “mission” e il loro concetto di ospitalità. Dentro l’argomento ecosostenibilità, dentro la tecnica della fermentazione e del riciclo di materie prime e su come regolamentarle all’interno dei nostri locali” dice Angelo Comito. Riccardo Gambino, racconterà della sua esperienza imprenditoriale nella capitale e all’ estero. Marco Fedele, brand ambassador per Molinari Italia e secondo classificato ai Barawards 2024 come miglior menù cocktail bar dell’ anno , racconterà della sua esperienza da manager nei più noti locali di Italia.

Beverage industry

” Abbiamo voluto organizzare questa master class per riflettere sul mondo della “beverage industry” e della ristorazione ma anche di come, a seguito del #ddl Salvini, si sia creata un’apprensione e una vera e propria “quarantena” involontaria – dice Maria Lazzara – E tutto questo anche a causa di servizi e trasporti pubblici o privati inesistenti che restringono la mobilità, soprattutto in provincia, dopo una cena fra amici, un aperitivo al bar o una serata in disco”.

La master , gratuita, si terrà presso Barrios cafè, ad Enna il prossimo 11 aprile alle ore 15,30. Per info e prenotazioni chiamare il numero 347 9411645.