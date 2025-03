Ex Provincia, Longi lancia Cammarata e sul rimpasto a Enna, “non cerchiamo poltrone”

Parla a tutto campo la parlamentare nazionale ennese di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, spaziando dalle imminenti elezioni nei Liberi consorzi al possibile rimpasto nella giunta di Enna fino alle amministrative nel capoluogo previste nel 2026.

Parliamo dell’ex provincia, si parla di un candidatura di Cammarata. Che ne pensa?

In provincia ci sono diversi sindaci che hanno cambiato il loro posizionamento nel corso del loro mandato. Fratelli d’Italia può contare su un sindaco coerente che è stato riconfermato anche per il secondo mandato, quindi quest evidenzia del buon operato amministrativo, inoltre, non ha mai cambiato casacca. E poi c’è un altro aspetto.

Quale?

La legge nazionale prevede che siano eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. E Cammarata rientra perfettamente in questa finestra, a differenza di altri.

Si parla di rimpasto in giunta a Enna. Siete pronti ad entrare?

Fratelli d’Italia non è in giunta, ha scelto di non essere in giunta, ma fa parte della maggioranza. Anche se ci fosse un rimpasto, così come non è in giunta oggi, non darà alcuna indicazione in persona di proprio riferimento. Il nostro percorso rimane sempre molto chiaro, lineare, e Fratelli d’Italia non è in cerca di poltrone.

E sulle amministrative ad Enna?

Sicuramente, condivideremo una candidatura unitaria del Centrodestra perché l’esperienza insegna che se il Centrodestra è unito vince dappertutto.