Kore, apertura dell’anno accademico con il ministro Bernini

E’ il primo giorno di primavera quello scelto dall’Università Kore per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, XX dalla Fondazione della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” che si terrà alle ore 10.30, presso il Centro L.E.D.A. del Polo Scientifico e Tecnologico di Santa Panasia, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Prof. Anna Maria Bernini.

I 20 anni della Kore

L’Università Kore, che ha raggiunto il ventesimo anno d’età, è in crescita costante e, indubbiamente, la nuova Facoltà di medicina e chirurgia è quella che sta trainando particolarmente sia sotto il profilo formativo che infrastrutturale. Non è un caso che gli ultimi due Rettori sono stati scelti all’interno del mondo della scienza medica. Nell’area compresa tra l’Ospedale Umberto I e il bosco “Baronessa” è stato

ristrutturato in tempi record un vecchio edificio dell’ASP (indicato) nella foto per le attività didattiche del 3° e 4° anno di Medicina e per il ciclo completo delle annualità di Infermieristica.

Un secondo edificio

E’ altresì prevista la realizzazione di un secondo edificio nella medesima area i cui lavori sono appena cominciati e che dovranno concludersi in autunno. Questo nuovo blocco servirà a completare il

programma di localizzazione nell’area dell’ospedale del 3°, 4°, 5° e 6° anno di Medicina ma anche a dotare tutti i docenti della Facoltà (un centinaio circa) del proprio studio medico. Il 1° anno continuerà invece a svolgersi nella sede centrale (Rettorato) per consentire la pronta fruizione della Biblioteca e delle

risorse digitali di anatomia. Le attività del 2° anno si svolgeranno in Contrada Santa Panasia, dove sono attivi i laboratori biomedici che saranno a breve ampliati.

Il presidente della Kore Salerno

“In questo modo – sostiene il Presidente della Kore Cataldo Salerno – garantiamo la migliore preparazione di base biologica e anatomo-fisiologica nei primi due anni e assicuriamo, negli altri quattro anni, la migliore preparazione clinica, consentendo ai docenti di svolgere con maggiore facilità le attività assistenziali nei reparti ospedalieri, almeno per quelli che le svolgono a Enna”.

La facoltà di Medicina

La Facoltà di medicina della Kore, che evidentemente si sta preparando ad affrontare anche la sfida che seguirà alla recente abolizione del tradizionale test d’ingresso, sembra avere tracciato la prospettiva del policlinico universitario, la cui meta potrà cominciare a vedersi “ad occhio nudo” solo dopo avere dotato l’Ospedale Umberto I° delle discipline mediche e specialistiche oggi mancanti.