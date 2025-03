L’ Associazione “La Tenda ETS-ODV” di Enna sigla un accordo con McDonald’s per la donazione di pasti ai più bisognosi Enna”

L’ Associazione La Tenda ETS-ODV, attiva da oltre 25 anni nel supporto alle persone in difficoltà, annuncia con soddisfazione la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con McDonald’s. Grazie a questo accordo, per circa due mesi l’azienda donerà 50 pasti a settimana destinati a chi si trova in condizioni di indigenza. Questa iniziativa rappresenta un nuovo tassello nella rete solidale costruita negli anni dall’Associazione, che si impegna costantemente nella raccolta di beni e pasti alimentari per garantire un aiuto concreto ai più vulnerabili. L’obiettivo non è solo offrire un sostegno immediato, ma anche promuovere valori fondamentali come la solidarietà, la sostenibilità ambientale e la lotta contro lo spreco alimentare. “La collaborazione con McDonald’s ci permette di ampliare la nostra capacità di intervento e di continuare a rispondere alle esigenze del territorio”, dichiara il Presidente dell’Associazione. “Ogni contributo è fondamentale per dare un segnale di speranza e supporto alle persone che vivono in situazioni di difficoltà”. L’Associazione La Tenda ETS-ODV prosegue così il suo impegno quotidiano, consolidando una rete di solidarietà che coinvolge aziende, cittadini e istituzioni, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione sia possibile costruire una comunità più giusta e inclusiva. Per maggiori informazioni o per sostenere le attività dell’Associazione, è possibile contattare La Tenda ETS-ODV inviando una mail a associazionelatendaenna@gmail.com