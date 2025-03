Il Mpa di Enna “sposa” il movimento di Lagalla, Lombardo e Micciché

“Il Movimento per l’Autonomia della provincia Enna accoglie con entusiasmo la nascita di un nuovo progetto politico che affonda le sue radici nei valori del popolarismo, del civismo e dell’autonomia”.

I 2 vicesegretari del Mpa di Enna

Lo affermano in una nota i vicesegretari provinciali del Mpa di Enna il sindaco di Agira, Maria Greco, e il vicesindaco di Enna, Francesco Comito in merito alla presentazione di domenica 23 marzo alle ore 9:30 nell’Auditorium dell’Università Kore di Enna del movimento politico creato da Raffaele Lombardo, Roberto Lagalla e Gianfranco Miccichè.

“Coinvolgere i giovani”

“Autonomia non significa isolamento, ma responsabilità e capacità di autodeterminarsi, valorizzando – dicono i due esponenti del Mpa – le risorse del territorio e ponendo al centro dello sviluppo le comunità locali. Il nuovo movimento nasce con la volontà di innovare e rafforzare la classe dirigente, aprendosi alle migliori energie del territorio, coinvolgendo giovani, professionisti, amministratori locali e cittadini che condividano un’idea chiara di progresso per Enna, la nostra provincia e per l’intera Sicilia”

“Noi ci siamo”

Comito e Greco sostengono che “il Movimento per l’Autonomia della provincia di Enna e la sua classe dirigente, a questa chiamata, rispondono presente, con la solita voglia di essere protagonisti, con l’entusiasmo di chi ama la propria terra e con la determinazione di chi non si rassegna alla marginalità. Siamo convinti che solo attraverso un’azione politica chiara e coerente, fondata sui valori del pluralismo, della partecipazione e della buona amministrazione, si possa dare alla Sicilia una prospettiva di crescita e centralità nel panorama nazionale ed europeo”