Lavori all’Ancipa, la mappa dei disagi nei Comuni

AcquaEnna ha definito la mappa legata ai disagi per la fornitura dell’acqua nei Comuni ennesi a seguito dei lavori di manutenzione, eseguiti dall’Enel, sull’acquedotto dell’Ancipa, nella centrale di sollevamento di Cozzo della Guardia.

Disagi a Agira e Valguarnera, stop acqua a Gagliano

Dalle 8 del 19 marzo e per le successive 48 ore, si verificheranno disagi nell’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira e Valguarnera Caropepe, mentre, per quanto attiene il Comune di Gagliano C.to e l’Area di Sviluppo Industriale di Dittaino l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 8 del 19 marzo e per le successive 48 ore. Nei primi due Comuni, AcquaEnna, per compensare il blocco dall’Ancipa, utilizzerà i pozzi realizzati nei mesi scorsi in piena emergenza idrica.

Nessun problema a Calascibetta

Non ci saranno disagi per Calascibetta, come era stato indicato nei giorni scorsi da Siciliacque, in quanto, come fanno sapere da AcquaEnna, in questo Comune a compensare la portata dall’Ancipa ci saranno i pozzi.

Perché a Enna e Piazza i pozzi non funzioneranno

Per quanto concerne Enna e Piazza Armerina l’erogazione dell’acqua sarà totalmente sospesa dalle 9 del 19 marzo e per le successive 36 ore. I pozzi non potranno essere usati perché, come fa sapere il gestore, ci sarà un intervento dell’Enel, e della relativa interruzione della fornitura di energia elettrica negli impianti di contrada Bannatella e contrada Bellia. “Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” fa sapere AcquaEnna.

La ragione dei lavori

Gli interventi si sono resi necessari per eliminare le criticità che si sono create nel secondo semestre dello scorso anno, quando il sistema Ancipa è stato utilizzato in maniera non ordinaria per fronteggiare l’emergenza idrica. Nel dettaglio, il piano messo a punto da Siciliacque – società del gruppo Italgas che gestisce il servizio idrico di sovrambito – prevede la manutenzione della condotta, la sostituzione delle tubazioni in alcuni punti, la manutenzione straordinaria delle valvole in uscita dal potabilizzatore Ancipa (con la realizzazione di un by pass per rendere più agevole la regolazione delle portate d’acqua da immettere in rete) e l’installazione di nuove valvole al nodo Ancipa-Blufi di Cozzo della Guardia, rimosse durante il funzionamento inverso dell’acquedotto.